코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도세에 코스피와 코스닥지수가 약세를 이어가고 있다.

5일 오전 10시 45분 코스피는 전 거래일 대비 0.13%(1.30포인트) 하락한 968.79를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.27%(8.43포인트) 오른 3121.21로 출발했지만 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인들은 순매수세(3453억원)를 이어가고 있지만, 외국인과 기관은 각각 469억원, 3035억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 코스피시장에선 철강·금속(2.53%), 의료정밀(1.42%), 전기가스업(1.16%), 건설업(1.14%) 순으로 오름폭이 컸다. 철강·금속 업종 중에선 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 14,300 전일대비 1,100 등락률 +8.33% 거래량 2,483,593 전일가 13,200 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 프리미엄 후판 브랜드 'DK-LP Plate' 신규 형상 초도 생산놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목동국제강, 외국인 3만 4000주 순매도… 주가 3.69% close (7.9%), 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 900 등락률 +5.59% 거래량 276,385 전일가 16,100 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 대한제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 5.0% ↑대한제강, 공정위 과징금 346억 부과 받아대한제강, 391억원 규모 충남 당진 필지 처분 결정 close (4.9%), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 49,450 전일대비 2,500 등락률 +5.32% 거래량 1,491,289 전일가 46,950 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 시민들을 위한 한강숲 조성현대제철, 최근 5일 개인 223만 9244주 순매도... 주가 4만 8600원(+1.57%)현대제철, 이시간 주가 -0.21%.... 최근 5일 개인 242만 9062주 순매도 close (4.4%) 등이 올랐다.

시가총액 상위종목들은 대부분 하락했다. 네이버(-1.19%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 11,000 등락률 -1.33% 거래량 103,554 전일가 828,000 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 약세전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close (-1.33%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 232,500 전일대비 1,000 등락률 -0.43% 거래량 545,318 전일가 233,500 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아현대차 야심작 '제네시스' 중국 본격 출범美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close (-1.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 731,000 전일대비 13,000 등락률 -1.75% 거래량 23,767 전일가 744,000 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 약세외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는 close (-2.02%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 504,000 전일대비 3,000 등락률 +0.60% 거래량 139,807 전일가 501,000 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착카카오, 외국인 1만 486주 순매도… 주가 0.6%외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-0.20%) 등도 하락했다,

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.28%(8.64포인트) 하락한 3104.16을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.10%(0.95포인트) 오른 971.04로 출발해 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인들은 326억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 226억원, 25억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 코스닥시장에선 반도체(1.53%), 비금속(1.12%), 금융(1.12%) 순으로 상승했다. 반도체 지수 중에선 제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 6,430 전일대비 200 등락률 +3.21% 거래량 4,876,033 전일가 6,230 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]제주반도체, 車반도체 품귀 단기 해소 불가…'주가 상승 잠재력 클 것' 대기업 간 빅딜!! “애플카” 관련 최대 수혜 株 오늘만 드립니다!제주반도체, 외국인 3만 906주 순매수… 주가 -1.65% close (3.5%), 유니셈 유니셈 036200 | 코스닥 증권정보 현재가 14,550 전일대비 600 등락률 +4.30% 거래량 1,494,496 전일가 13,950 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 반도체, 내년 사상 최대 설비투자…"장비株 수혜 기대"유니셈, 주당 80원 현금배당 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (3.9%), KMH하이텍 KMH하이텍 052900 | 코스닥 증권정보 현재가 2,195 전일대비 60 등락률 +2.81% 거래량 3,006,595 전일가 2,135 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 언제까지 '인디언식 기우제'만 지내실건지? KMH하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.16%KMH하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 5.82% close (2.3%) 등은 크게 올랐다.

시가총액 상위종목들 대부분은 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 130,200 전일대비 2,700 등락률 -2.03% 거래량 329,784 전일가 132,900 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 약세美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-2.11%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,300 전일대비 2,800 등락률 -1.88% 거래량 61,091 전일가 149,100 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 약세美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-1.68%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 318,900 전일대비 6,300 등락률 -1.94% 거래량 13,217 전일가 325,200 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 약세美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-1.85%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 504,000 전일대비 3,000 등락률 +0.60% 거래량 139,807 전일가 501,000 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착카카오, 외국인 1만 486주 순매도… 주가 0.6%외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close 게임즈(-0.39%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,800 전일대비 200 등락률 -0.54% 거래량 682,106 전일가 37,000 2021.04.05 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 약세美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착에이치엘비, 주가 3만 7150원.. 전일대비 -2.62% close (-2.84%) 등도 내렸다.

전문가 “실적개선주로 대응 필요”

전문가들은 실적시즌에 진입한 만큼 실적개선주로 대응해 나가야 한다고 조언한다. 금리에 대한 민감도가 낮아지면서 스타일 구분은 색깔이 희미해지고 실적개선주들이 시장을 주도할 것이란 판단에서다.

국내 기업들은 지난해 하반기 이후 지난해 같은 기간보다 실적 성장 흐름을 일찍이 경험하며 성장 탄력이 소폭 둔화됐지만 실적 전망의 상향 조정은 지속되고 있다. 올해 상반기까지도 수출 증가세에 기반한 실적 개선 흐름이 예상된다는 점은 국내 증시에 긍정적이다. 최재원 키움증권 연구원은 “선진국 증시대비 상대적으로 성장 탄력이 소폭 낮아진 상황을 고려했을 때 오는 실적 발표를 통해 보다 펀더멘털이 견고한 기업들에 초점을 맞춰야 할 것”이라고 설명했다.

국내 시장에선 반도체, 화학, 자동차 업종 중심으로 실적 상향이 나타날 것으로 보인다. 양해정 DS투자증권 연구원은 “코로나19 팬데믹이 종료된 상황이 아니기 때문에 글로벌 소비 주도 주목해 볼 필요가 있다”고 말했다. 소비지표가 글로벌 전반적으로 개선될 가능성이 높은 상황에서 글로벌 소비 회복은 자동차, 화장품, 의류 같은 소비 주 중 수출 비중이 높은 업종이 수혜를 볼 것으로 예상된다.

