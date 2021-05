KMH하이텍, 베트남 신규 공장서 SSD 케이스 양산 준비

[아시아경제 김흥순 기자] 반도체 부품소재와 데이터 저장장치(SSD·솔리드 스테이트 드라이브) 케이스 생산을 주력으로 하는 KMH하이텍 KMH하이텍 052900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,875 전일대비 55 등락률 -2.85% 거래량 711,135 전일가 1,930 2021.05.18 11:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속【화제의테마】 언제까지 '인디언식 기우제'만 지내실건지? KMH하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.16% close 은 베트남 신규 생산시설에서 SSD 케이스 제품 양산과 포장재 생산을 준비하고 있다고 18일 밝혔다.

KMH하이텍에 따르면 베트남 현지 신규 공장은 설비 구축을 마무리하고 현재 안정화 작업을 진행하고 있다. 올해 하반기부터는 현지 인프라를 적극 활용해 부품 생산을 확대해 나간다는 구상이다.

이상국 KMH하이텍 대표는 "코로나19로 생산체제 확보 일정이 예상보다 지연됐으나 본사 차원의 도움을 통해 설비 구축을 완료하고 안정화 작업을 마무리하고 있다"며 "앞으로 베트남 신규 생산 거점을 활용해 해외 수주 확보 및 매출 증가를 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 KMH하이텍의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 23% 늘어난 192억원을 기록했다.

