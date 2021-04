속보[아시아경제 차민영 기자] LG전자가 1995년부터 26년간 이끌어 온 휴대폰 사업을 오는 7월 31일부로 종료한다.

LG전자는 5일 이사회 결의를 통해 스마트폰 사업을 영위하는 모바일커뮤니케이션즈(MC)사업부문 영업을 중단키로 했다고 공시했다.

회사 측은 "휴대폰 사업 경쟁심화와 지속적인 사업부진 등이 이유"라며 "내부자원 효율화를 통해 핵심사업으로 역량을 집중하고 사업구조를 개선해나갈 것"이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr