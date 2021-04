대신증권, ‘美 리츠 2021 가이드북’ 책자 발간

미국 리츠 소개 및 시장 동향, 2021년 리츠 투자 전략 등 제시

[아시아경제 송화정 기자]대신증권이]미국 리츠(REITs) 투자를 위한 가이드북을 선보인다.

대신증권은 5일 미국 리츠의 역사적인 성과, 섹터별 현황, 투자 전략을 정리한 'US 리츠 2021 가이드북'과 'US 리츠 2분기 리턴 투 노멀(Return to Normal)' 책자를 발간했다고 밝혔다.

이번 책자는 미국 리츠 전반에 걸친 리뷰 및 역사적인 성과를 소개하고 최근 시장 동향 및 투자 전략을 제시한다. US 리츠 2021 가이드북은 미국 리츠의 역사적인 성과 및 실적 현황, 섹터별 리츠를 소개한다. 오피스, 주거, 리테일 등 전통적인 리츠와 인프라, 데이터센터 등 테크 리츠 및 산림, 셀프스토리지 리츠까지 다양한 리츠 관련 섹터의 데이터를 표와 그래프로 확인할 수 있다. US 리츠 2분기 리턴 투 노멀은 미국 리츠시장 리뷰와 2분기 리츠 투자전략을 설명한다. 이슈로는 코로나19 이후 정상화 과정을 ▲ 집단 면역 형성으로 인한 일상생활의 회복 ▲경기 부양책과 경기 회복으로 인한 경제의 정상화 ▲금리 상승으로 나누어 리츠에 미치는 영향을 소개한다.

정연우 대신증권 리서치센터장은 “리츠는 정기적인 배당에 더해 주가 상승도 기대할 수 있어 지난 수 십년간 선진국에서 장기 투자처로 각광받아 왔다”며 ”향후에도 투자자들의 성공적인 리츠 투자를 위해 차별화된 부동산 리서치 서비스를 지속적으로 제공할 예정”이라고 말했다.

이 책자는 대신증권 홈페이지에서 다운로드 받아볼 수 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr





