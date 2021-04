만도, '소프트웨어 캠퍼스' 출범 등 디지털 전환 속도

소프트웨어 캠퍼스 리더에 배홍용 전무(스티어링 BU장) 선임

[아시아경제 유제훈 기자] 만도가 소프트웨어 캠퍼스 신설 등 디지털 전환 혁신성장에 속도를 내고 있다.

만도는 지난 1일부로 '소프트웨어 캠퍼스'를 출범했다고 5일 밝혔다. 소프트웨어 캠퍼스는 만도의 3개 BU(브레이크, 스티어링, 서스펜션)와 해외 연구소 소속 소프트웨어 개발 부문의 핵심인재 400명을 한데 묶은 글로벌 연구개발(R&D) 통합조직이다.

소프트웨어 캠퍼스의 리더는 배홍용 전무(스티어링 BU장)가 겸직한다. 배 전무는 만도의 전자식 변속 버튼(SbW) 개발을 주도한 바 있다. 새로 출범한 소프트웨어 캠퍼스는 '통합 제어 솔루션'과 '차세대 플랫폼 소프트웨어' 개발에 주력할 방침이다.

만도가 소프트웨어 캠퍼스를 출범시킨 것은 주력 제품인 전자시스템 구축을 위해선 소프트웨어 및 제어기술이 뒤따라야 해서다. 전자시스템을 제어자는 전자제어기(ECU) 설계의 양 축은 전자 하드웨어와 첨단 소프트웨어 개발에 의해 좌우되는데, 자율주행차 등 미래 모빌리티 제어기술이 더욱 복잡해지고 있어 무엇보다도 소프트웨어 기술이 중요한 까닭이다.

만도는 이번 소프트웨어 캠퍼스 신설을 계기로 모빌리티 소프트웨어 기술 경쟁력 강화는 물론, 대외적으로 관련 대학 및 연구기관과의 협업 확대와 인력 유치에도 적극 나설 계획이다.

아울러 소프트웨어 중심 모빌리티 시장에서 경쟁력 제고를 위해 지난 3월 부턴 '넥스트 글로벌 자원 관리 통합 플랫폼(EPR)' 구축에 돌입한 상태다. 새 ERP는 SAP 솔루션을 기반으로 향후 프로세스, 데이터, 정보시스템 등 디지털 전환 혁신성장을 리딩한다. 넥스트 ERP는 오는 2023년 1월 미국, 독일, 중국 등 글로벌 18개 법인에서 동시 오픈된다.

만도 관계자는 "IT전환을 넘어 본격적으로 디지털 전환에 착수했고, 이는 중심에 선 소프트웨어 캠퍼스와 넥스트 ERP가 가속화 할 것"이라면서 "더 안전하고 친환경적이며 더 편리한 고객의 자유를 구현하기 위해 앞으로 나아갈 것'이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr