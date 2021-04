벤츠 밴 사업부, 자일자동차판매에 뉴 스프린터 공급 계약 체결

미니버스로 특장해 이달부터 소비자에 판매

[아시아경제 이기민 기자] 다임러 트럭 코리아의 메르세데스-벤츠 밴 사업부는 버스 판매 사업자인 자일자동차판매에 벤츠 뉴 스프린터 519 CDI Extra Long 모델의 기본 차량을 공급한다고 5일 밝혔다.

자일자동차판매는 뉴 스프린터 519 CDI Extra Long 모델의 기본 차량을 프리미엄 미니버스로 컨버전(특장)해 이달부터 최종 소비자에게 판매를 시작한다.

자일자동차판가 새롭게 선보이는 자일 스프린터 미니버스는 15인승, 17인승, 20인승의 3가지 타입이며 동급 미니버스에서 경험할 수 없는 메르세데스-벤츠 스프린터만의 최첨단 안전 기술이 적용됐다.

차량 가격은 최종 소비자의 니즈와 선택 사양 요구에 따라 상이하며 부가세 포함 8940만원부터(15인승 기준) 시작한다. 자일자동차판매는 향후 20인승 자일 스프린터 미니버스를 어린이 운송 차량과 마을버스로 특장해 추가로 선보일 계획이다.

자일자동차판매는 옛 대우자동차로부터 자동차 판매 부문이 분사해 설립된 법인으로 소형 버스인 레스타를 포함, 자일대우상용차에서 생산하는 중형·대형 버스를 판매하고 있다. 이 외에도 자동차 정비 및 부품 판매, 렌터카 사업 등을 운영하고 있다.

자일 스프린터 전시장은 경기도 부천, 부산광역시 2곳이며 전국 17곳의 자일자동차판매 직영점 및 대리점과 연계해 자일 스프린터를 판매할 예정이다.

이번에 새롭게 선보이는 자일 스프린터 미니버스의 보증 및 수리는 스프린터 기본 차량에 대해서는 전국 18개 메르세데스-벤츠 상용차 공식 서비스센터(밴 서비스센터 포함)에서 제공하며 특장 사양에 대해서는 자일자동차판매의 천안 정비 사업소에서 제공한다. 추후 자일자동차판매의 전국 11개 직영정비센터에서도 컨버전 수리를 진행할 계획이다.

다임러 트럭 코리아의 벤츠 밴 사업부는 점차 확대되는 국내 밴 시장에 대비하고 소비자에게 더 많은 선택을 제공하기 위해 기본기와 기술력을 갖춘 신규 밴 바디빌더 개발에 주력하고 있다.

