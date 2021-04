에이스침대, LG전자와 제휴 가구·가전 동시 마련 프로모션 진행

침대 세트 구매 '에이스 웨딩멤버스' 고객 추첨 LG전자 55인치 TV 등 사은품

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 LG전자와 제휴해 가구·가전 혼수를 동시에 마련할 수 있는 특별한 이벤트를 실시한다.

에이스침대는 예비 부부를 위한 멤버십 서비스인 '에이스 웨딩멤버스' 가입 고객을 대상으로 4월 한 달간 LG전자 생활가전 제품을 경품으로 증정하는 '웨딩멤버스 로맨틱패키지' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

에이스침대가 운영하는 에이스 웨딩멤버스는 지난 해에만 무려 1만3400여명이 가입하며 예비 부부들에게 큰 호응을 얻고 있는 서비스다. 에이스침대는 혼수를 준비하는 예비 부부가 풍성한 혜택과 함께 수준 높은 수면 문화를 경험할 수 있도록 지난 2014년부터 에이스 웨딩멤버스를 도입해 운영하고 있다.

이번 웨딩멤버스 로맨틱패키지 프로모션은 웨딩 성수기인 봄 시즌을 맞아 결혼을 앞둔 예비 신혼부부를 위해 침대 구매시 LG전자 생활가전을 경품으로 전달하며 더욱 풍성한 에이스 웨딩멤버스 혜택을 제공하고자 기획됐다. 침대 세트를 구매한 웨딩멤버스 고객을 대상으로 추첨을 통해 △1등(1명)에게 LG전자 55인치 TV △2등(1명)에게 LG전자 스타일러 △3등(1명)에게 LG전자 코드제로 청소기를 경품으로 증정한다.

이외에도 에이스침대 공식 인스타그램에서 진행되는 웨딩멤버스 로맨틱패키지 이벤트 게시물을 공유하면 추첨을 통해 △1등 2명에게는 LG 시네빔을 △2등 10명에게는 스타벅스 커피 기프티콘을 제공한다.

에이스침대 관계자는 "에이스침대와 함께 희망찬 새출발을 계획하는 봄철 신혼부부들을 위해 이번 프로모션을 마련했다"며 "이번 프로모션을 통해 신혼부부들이 '좋은 잠'은 물론 풍성한 혜택까지 함께 경험하며 로맨틱한 신혼집 인테리어를 완성하길 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr