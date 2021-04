인공지능 투자 파운트, 브랜드 캠페인 진행

[아시아경제 이민지 기자] 인공지능 투자 전문기업 파운트 배우 변요한을 모델로 발탁해 브랜드 캠페인에 돌입한다고 5일 밝혔다.

이번 브랜드 캠페인은 상반기 내 관리자산 규모 1조원이라는 목표 달성을 위한 공격적인 마케팅 활동의 일환이다. 앱의 주요 고객인 2030 세대로부터 폭넓은 사랑을 받는 배우 변요한을 모델 내세워 투자가 어렵고 두려워 시작하지 못하는 사람들, 자신만의 신념 없이 소문에 휩쓸려 투자하는 사람들에게 ‘Im FOUNT thank you’라는 캐치프레이즈와 함께 어드바이저(Advisor)로써의 인공지능 투자 솔루션을 제시할 계획이다.

이벤트도 진행한다. 100만원 이상 투자한 고객이라면 누구나 참여 가능하며, 추첨을 통해 총 1000명에게 뱅앤올룹슨 A9 스피커, 애플 에어팟 프로, 드롱기 커피머신, 블루보틀 텀블러, 스타벅스 쿠폰 등을 경품으로 제공한다. 기간은 5월 31일까지며, 추첨예정일은 6월 4일이다.

파운트는 최적의 포트폴리오를 추천·운용해주는 비대면 인공지능 투자 솔루션으로, 개인의 투자성향에 따라 커스터마이징된 글로벌 자산 배분 포트폴리오(펀드·ETF·연금)에 최소 10만원부터 투자할 수 있다.

AI(인공지능)가 실시간 모니터링을 통해 포트폴리오를 추천하고 수시로 리밸런싱이 가능하도록 함으로써 수익을 극대화할 수 있도록 차별화된 서비스를 제공하고 있다. 세계 각국의 경제 및 시장지표를 조합해 5만2000개가 넘는 시나리오 결과로 산출한 ‘파운트 마켓스코어’를 기반으로 글로벌 경기흐름에 유기적으로 대응하며 안정적인 투자성과를 올리고 있다.

고액 자산가들만 받을 수 있던 개인자산관리(PB) 서비스를 적은 금액으로 앱 내에서 손쉽게 이용 가능해 디지털 재테크에 관심 높은 밀레니얼 세대를 중심으로 큰 인기를 끌면서 3월 말 기준 관리자산 규모는 8600억원을 넘어섰다.

