[종합] "서울 도둑질할 후보" vs "성폭력 후계자" 본 투표 임박…與·野 총공세

與 "'기억 앞에 겸손'이란 궤변으로 정치혐오 부추겨"

野 "文정부 실적은 국민 갈등 심화한 것"

[아시아경제 강주희 기자] 4·7 재보궐선거가 이틀 앞으로 다가온 가운데, 더불어민주당과 국민의힘은 상대 후보에 대한 비판 수위를 높이며 막판 공세를 펼치고 있다. 민주당은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 "서울의 미래를 도둑질할 후보"라고 비난했고, 국민의힘은 김영춘 민주당 부산시장 후보를 "성폭력 후계자"라고 지칭했다.

신영대 민주당 중앙선대위 대변인은 4일 논평을 내고 "오 후보는 10년 전 시장 재임 시절 내곡동 개발로 36억원과 별도 주택 용지까지 보상받고 아이들에게 공짜 밥 먹일 수 없다며 무릎 꿇고 눈물 흘리며 시장직을 내팽개친 실패한 전임시장"이라며 "셀프 보상 의혹에 대해 '몰랐다', '차익을 봤다면 사퇴하겠다'더니 차고 넘치는 증거와 증언에는 '기억 앞에 겸손해야 한다'는 궤변으로 정치혐오를 불러일으키고 있다"고 비판했다.

신 대변인은 이어 "서울이 또다시 무상급식 논란이 일던 10년 전으로 되돌아가서는 안 된다"면서 "본인의 거짓말을 덮기 위해 서울의 미래를 도둑질할 오 후보는 심판받아야 한다"고 목소리를 높였다.

국민의힘은 이날 오거돈 전 부산시장 성추행 사건을 언급, 김 후보를 '성폭력 후계자'라고 깎아내리며 공세를 이어갔다.

김종인 비상대책위원장은 이날 부산시장 보궐선거 합동 유세에서 "성폭력 사태로 물러난 오거돈 시장의 후계자를 뽑아서는 안 되지 않나"라며 "이번 보궐선거가 뭐 때문에 실시됐나. 과거 오거돈 시장의 성폭력 때문에 발생한 선거"라고 강조했다.

이어 "지난 4년 동안 문재인 정부가 무엇을 성취했는지 전혀 알 길이 없다"며 "양극화가 지난 4년간 훨씬 더 많이 벌어졌고, 국민 갈등이 더 심화한 게 문재인 정부 실적"이라고 주장했다.

그러면서 "부산에서 박형준을 시장으로 만들고, 서울에서 오세훈을 시장으로 만들면 이 정부가 각성할 것"이라며 "이번 선거에서 반드시 문재인 정부를 심판해야 한다"고 했다.

김 위원장의 '성폭력 후계자' 발언이 알려지자 민주당은 "도 넘는 인신공격이자 막말"이라고 즉각 반발했다.

최인호 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이번 4·7 재보궐 선거가 우리당 인사의 과오로 시작된 점을 무겁게 받아들인다"면서도 "그렇다고 해서 우리 후보에 대해 '성폭력 후계자'라고 하는 것은 받아들일 수 없는 언어폭력"이라고 비판했다.

최 대변인은 이어 박형준 국민의힘 부산시장 후보에 대한 국가정보원 불법사찰 연루, 부동산 투기 등 의혹을 언급, "김 위원장은 저급한 막말로 경쟁 후보를 흠집 내기 전에 박형준 후보의 의혹부터 밝혀야 할 것"이라며 "떳떳하지 않은 사람에게 미래가 있을 수 없다. 부산시민과 국민 앞에 자당 후보들의 의혹부터 떳떳하게 밝혀달라"고 촉구했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr