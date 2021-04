"외출했다 코로나 감염 시 민·형사상 책임" 서강대 기숙사생에 서약서 강요 논란

서강대 측 "출입통제 기간 외출 자제 의미…경각심 높이려는 취지"

[아시아경제 권서영 기자] 서강대학교 기숙사 측이 기숙사에 거주하는 사생에게 코로나19에 감염될 시 모든 손실을 책임지라는 요지의 서약서를 배포한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

3일 대학가에 따르면, 지난 25일 서강대 곤자가 국제학사에서 사생 1명이 코로나19 확진 판정을 받은 이후 서강대 곤자가 국제학사와 벨라르미노 학사 측은 사생들에게 외출 서약서를 배포했다.

이 서약서에는 "저는 외출 시에 코로나 감염의 위험이 있는 장소(헌팅 포차, 감성주점, 유흥주점, 노래연습장, 실내집단 운동, 댄스 스튜디오, 실내 스탠딩 공연장 및 이에 준하는 시설)의 방문을 삼가며, 개인 방역수칙을 철저히 지킬 것을 약속합니다"라고 적혀 있다.

또 서약서에는 "감염 위험이 많은 장소 방문으로 코로나19에 감염될 경우, 이로 인해 발생하게 되는 모든 경제적 손실 및 민·형사상으로 책임질 것을 약속합니다"라는 내용이 쓰여 있다.

이러한 내용이 서강대 온라인 커뮤니티 사이트에 퍼지자 학생들은 반발의 목소리를 높였다. 서약서에 명확한 기준과 기간이 명시되어 있지 않을 뿐 아니라, 코로나19의 유행 및 확진에 관한 책임을 학생 개인에게 전가할 뿐이라는 주장이다.

또한 학생들은 서약서가 개인의 자유와 인권을 침해한다고 비판했다. 이들은 외출을 하기 위해서는 반드시 서약서를 작성해야만 했으며, 서약서 작성이 강압적인 분위기에서 이뤄졌다고 지적했다.

한편 서강대 측에서는 이러한 논란에 대해 "학생들의 경각심을 높이려는 의도였다"고 해명했다. 이들은 "외부인의 학교 출입을 전면 통제하고 있는 상황이다", "지속적으로 기숙사에서 확진자가 발생하고 있어 사생들의 외출 제한은 불가피했다"고 덧붙였다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr