휘발유값 19주 연속 올라…리터당 1533.9원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 휘발유값이 19주 연속 올랐다.

한국석유공사에 따르면 3월 5주 주유소 휘발유 판매가격은 리터당 전주 대비 3.9원 오른 1533.9원이다. 19주 연속 상승했다.

상표별로는 알뜰주유소의 평균가격이 리터당 1509.6원으로 가장 낮았고, GS칼텍스주유소가 가장 높은 1541.4원을 기록했다.

최고가 지역인 제주 휘발유 가격은 전주 대비 19.6원 상승한 1622.9원으로 전국 평균 가격 대비 89.0원 높은 수준을 보였다.

최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 전주 대비 4.0원 상승한 1,510.8원으로 전국 평균 가격 대비 23.1원 낮은 수준이다.

경유 판매가격은 전주 대비 3.2원 상승한 1332.2원이다. 알뜰주유소의 평균가격이 1300.0원으로 가장 낮았고, GS칼텍스 주유소가 가장 높은 1341.2원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 미국의 인프라 투자계획 발표와 국제통화기금(IMF)의 세계경제성장률 상향 예고, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 'OPEC 플러스'(OPEC+) 회의 결과에 따른 시장불확실성 해소, 미국 원유재고 감소 등으로 상승세를 기록 중이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr