韓美日 안보실장 회의…서훈 "한미일, 북미협상 조기 재개 노력 지속에 뜻 같이해"

서훈 실장, 3국 회의 후 주미대사관서 간담회…"북핵 문제 시급성과 외교적 해결에도 공감"

미국측에 "남북관계, 비핵화협상 선순환 강조"

[아시아경제 임철영 기자] 한미일 안보실장 회의를 마친 서훈 청와대 국가안보실장이 "3국이 북미협상 조기 재개를 위한 노력을 지속해야 한다는 데 뜻을 같이했다"고 밝혔다.

2일(현지시간) 서 실장은 워싱턴DC 인근 해군사관학교에서 열린 3국 안보실장 회의를 마치고 주미대사관에서 특파원들과 만나 이 같이 전했다. 서 실장은 "한미일은 북핵 문제의 시급성과 외교적 해결에 공감했다"면서 "미국은 현재 진행 중인 대북정책 검토 내용에 대해 설명했고, 안보실장들은 대북 협상을 위한 대책 마련과 관련한 문제에 대해 깊이 있는 토론을 가졌다"고 말했다.

한미일 3국은 대북 문제 이외에도 코로나19 협력과 기후변화 협력에 대한 논의도 했다. 서 실장은 "이번 협의를 통해 세 나라는 다양한 관심사에 대해 전략적으로 소통이 이뤄졌다"고 평가했다.

한미 양자 회의에서는 남북관계와 비핵화 협상의 선순환에 대해 강조했다. 서 실장은 "우리는 현재 한반도 상황을 관리하는 가운데 비핵화 과정에서 북한에 대한 관여의 중요성과 한미 간 조율된 전략 마련 그리고 남북관계와 비핵화 협상의 선순환적 기능에 대해 강조했다"고 말했다.

이어 "미국은 대북정책 검토 상황을 설명했고 남은 과정에서도 우리측과 지속적으로 소통하고 협의하기로 했다"고 덧붙였다. 그러면서 바이든 행정부 출범 이후 한미 방위비분담특별협정(SMA) 타결에 대해 재차 평가하는 한편 한미동맹의 포괄적 호혜적 발전에 대해서도 협의했다고 밝혔다.

한일 양자 회의에서도 3국 안보실장 간 협의가 지속돼야한다는 데 공감했다고 전했다. 서 실장은 "양측은 미국의 대북정책 검토 과정에서 건설적이고 적극적인 역할을 하기로 했다"면서 "북핵문제 해결을 위한 3국 협력의 중요성에 공감했다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr