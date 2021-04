게임스톱 '대장개미', 주가 반등 후 450억원 보유 계좌 인증

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 개인 투자자들의 게임스톱 매수를 주도하며 공매도 세력을 무너뜨린 개인투자자가 3980만 달러(한화 약 450억 원)가 찍힌 주식계좌를 인증했다.

마켓워치는 2일(현지시간) 인터넷 사이트 레딧과 유튜브 채널을 통해 게임스톱 매수 운동을 펼친 키스 질(34)이 자신의 계좌를 온라인에 공개했다고 보도했다.

그가 보유한 게임스톱 주식의 가치는 1900만 달러(약 214억 원), 게임스톱 관련 옵션 가치는 890만 달러(약 100억 원)에 달했다.

또한 그는 별도로 주식계좌에 1190만 달러(약 134억 원)의 현금을 보유 중인 것으로 확인됐다. 계좌에 찍힌 총액은 3980만 달러에 달했다.

질의 게임스톱 투자 이익은 게임스톱 주가가 고점 대비 대폭 하락하며 축소됐지만 주가가 저점에서 상당폭 반등하며 다시 늘어난 것으로 추정된다. 질은 2019년 6월 5만3000달러(약 5900만 원)를 게임스톱에 투자했다.

질은 레딧의 주식토론방인 '월스트릿베츠'과 자신의 유튜브 채널 '로어링 키티'에서 헤지펀드의 공매도를 상대로 개미들의 반란을 이끌었지만 부정 매매 논란에 휩싸이며 의회 청문회에서 증언하기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr