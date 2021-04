"여성 출입금지"…도쿄올림픽 성화봉송 '금녀구역' 설정 논란

배 타고 이동하는 200m 구간

승선자 모두 남성

[아시아경제 김봉주 기자] 도쿄올림픽 성화 봉송 구간 중 일부가 여성 금지 코스로 설정돼 성 평등 논란이 일고 있다.

2일 일본 마이니치 보도에 따르면, 일본 에히메현에서 6일부터 성화 봉송이 시행되는데 한다시 한다운하에서 구간이 '남성 한정'이다.

한다운하의 약 200m 구간에서 주자가 에도시대(1603∼1867년)부터 이어진 지역 전통 축제인 '진토로마쓰리'때 사용된 배를 타고 성화를 운반할 예정인데 이 구간은 남성만 지나갈 수 있다.

축제를 주관하는 관계자는 이번 성화봉송 때 배에 타는 경찰관과 언론인 모두 남성이라고 전했다.

문제의 배가 전통적으로 남성만 출입이 허용돼 온 것이 이러한 결정에 영향을 미쳤다.

한다시 담당자는 "올림픽 정신에 맞지 않는 부분이 있을지 모르지만, 축제는 그런 것"이라고 전했다.

아이치현 실행위원회 담당자는 "현지의 매력을 발산하고 싶다고 하는 시의 의견을 존중했다"면서 "스모 등과 같은 전통이라 별문제가 되지 않아 승인했다"고 밝혔다.

전문가들은 남녀평등이라는 올림픽 헌장을 이해하지 못한 것이 아니냐는 지적이 나온다고 마이니치 신문은 전했다.

라이타 교코 주쿄대 교수는 "아무도 의문을 느끼지 않고 결정했다는 것 자체가 젠더의 관점이 없다는 것"이라는 입장이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr