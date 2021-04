[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석)는 2일 교내 아트홀에서 2021학년도 학생 간부 임명장 수여식과 연수를 개최했다.

임명장 수여식에서 경남정보대 추만석 총장이 ‘건학이념과 KIT Vision’라는 주제로 학생간부들에게 리더십 특강을 펼쳤다.

