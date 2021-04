NS홈쇼핑, 4월 한 달 간 주말마다 ‘싹쓰리 혜택’

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 4월 한 달간 주말마다 ‘싹쓰리 혜택’ 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 주말마다 TV방송 상품 구매자를 대상으로 할인 혜택과 함께 적립금을 주는 행사다. NS홈쇼핑에서 주말에 싹쓰리 혜택 이벤트 배너가 표시된 TV방송 상품을 구매하면, 30만원 이상 구매 시 적립금 3만원을 준다. 주요 상품에 대해서는 특정카드사용 결제시 5% 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

또한 주말에 1건만 구매해도 매 주차 추첨을 통해 10명씩 총 40명에게 적립금 100만원을 증정하는 행운 경품이벤트도 진행한다. 단 구매 취소·반품, 비회원 주문, 기업·제휴 주문자의 경우 이벤트 대상에서 제외되며, 3만원 적립금은 1~4차로 진행돼 아이디당 1회 적립된다. 적립금 사용 기간은 적립일로부터 30일이고 보험, 렌탈, 여행, 상조, 서비스 등의 무형상품에는 적용이 불가하다.

NS홈쇼핑 관계자는 “건강과 안전을 위해 외출보다 집에 머무르며 주말 비대면 쇼핑을 즐기는 분들을 위해 매주말 초특가·특별구성 상품들을 모아 편성하고 더 많은 혜택을 받으실 수 있는 이벤트를 마련했다”며 “초특가 특별구성 상품들로 다양하게 만나보시고 행운 적립금 100만원 경품의 주인공이 되어보시길 바란다”고 말했다.

