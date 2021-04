[특징주]삼성전자, 2거래일 연속 상승하며 8만5000원 터치

[아시아경제 이선애 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 2,000 등락률 +2.41% 거래량 8,390,543 전일가 82,900 2021.04.02 09:23 장중(20분지연) 관련기사 外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! close 가 2거래일 연속 상승하고 있다. 실적 기대감에 비롯된 것으로 풀이된다.

2일 오전 9시11분 현재 삼성전자는 전일대비 2.53% 오른 8만5000원을 기록중이다. 장 시작 후 8만5200원까지 올랐다.

하이투자증권에 따르면 삼성전자의 올 1분기 영업이익은 9조5000억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망된다. 부문별로 1분기 영업이익은 반도체 3조6000억원, 디스플레이 4000억원, 모바일 4조6000억원, 소비자가전 1조1000억원이 될 것으로 봤다.

송명섭 연구원은 "반도체 부문은 미국 오스틴 공장 정전 영향으로 경쟁 업계 대비 다소 부진하겠지만 모바일 부문은 양호한 출하량과 비대면 환경에 따른 비용 절감으로 실적이 대폭 상승할 전망"이라고 했다.

한편 조 바이든 미국 대통령의 국가안보 및 경제 보좌관들이 조만간 반도체, 자동차 업체들과 만나 세계적인 반도체 칩 품귀 사태에대한 대응 방안을 논의할 예정이라는 소식이 전해졌다. 회의에는 삼성전자, 제너럴 모터스, 글로벌파운드리 등과 같은 반도체, 자동차, 테크기업 등이 다수 초청됐다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr