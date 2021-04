여성벤처協, 혁신기술·여성 친화분야 기술창업 여성 100명 발굴

[아시아경제 김철현 기자] 한국여성벤처협회(회장 김분희)는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 '2021년 예비창업패키지 여성 특화분야(이하 창업패키지)'에 참여할 여성 예비창업자를 모집한다고 2일 밝혔다. 창업패키지 사업은 혁신적인 기술 및 아이디어를 보유한 여성 예비창업자를 대상으로 사업화 자금과 여성 맞춤형 창업 프로그램을 패키지로 지원하는 사업으로, 협회는 2018년부터 여성 특화 주관기관으로 참여해 매년 100여명의 여성 예비창업자를 발굴·육성하고 있다.

올해는 기술기반 혁신 아이템, 여성 친화 분야, 위드 코로나 대응을 위한 아이템 등 다양한 분야의 유망 아이디어 100개를 선발할 예정이다. 선정된 예비창업자에는 시제품 제작, 지재권 취득, 마케팅 등에 소요되는 사업화 자금 평균 5100만원(최대 1억원)과 창업 및 경영에 필요한 기본 교육 40시간이 제공된다. 또 협약기간 동안 분야별 전담멘토 1대 1 매칭을 통해 창업 준비 전반에 필요한 정보와 애로사항 해소를 지원할 계획이다. 예비창업자 성장을 단계별로 지원하기 위해 다양한 분야의 여성 특화 맞춤형 창업교육 및 네트워킹 프로그램도 마련된다.

여성벤처펀드와 연계한 IR 투자 상담회, 초기 자본 확보 및 원활한 시장 진출 기회 제공을 위한 크라우드 펀딩 등 여성 특화 맞춤형 프로그램도 지원된다. 김분희 회장은 "혁신적 아이디어와 잠재력을 갖춘 여성 예비창업자의 창업 도전이 매년 증가하는 추세"라며 "협회가 가지고 있는 보유 인프라 및 자원을 지원해 여성 스타트업이 창업하고 스케일업할 수 있는 창업 생태계를 구축할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

