신세계면세점, '다시 만난 세계展' 전시…첫 번째 '뉴욕편'

같은 여행지, 다른 고객 '여행의 추억' 대형 그림으로 재현

'여행을 기억하고, 기억을 여행하는' 고객 소통형 전시회



[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 명동점에서 고객의 여행에 대한 추억을 일러스트로 재구성해 보여주는 고객 소통형 전시회 '다시 만난 세계전(展)'을 10층 미디어파사드를 통해 전시 운영한다고 2일 밝혔다.

신세계면세점은 '다시 만난 세계展'이 코로나19로 인해 해외 여행이 불가한 상황 속, 고객이 가지고 있는 다양한 추억의 단편을 그림으로 보여줘 훗날 다시 떠나게 될 여행에 대한 설렘과 코로나 이후 다시 돌아올 일상에 대한 희망의 메시지를 전달하고자 기획됐다고 말했다.

'다시 만난 세계展' 첫 번째 여행지로 선정한 '뉴욕편'에서는 뉴욕에 거주했거나 출장 등을 통해 방문한 경험이 있는 세 명의 고객을 선정, 그들이 뉴욕에서 느끼고 경험했던 각자의 추억을 파노라마 형태 그림으로 재구성해 그 당시에 느꼈던 기억과 감동을 생생하게 전달해준다. 신세계면세점은 이번 '뉴욕편'을 시작으로 향후 유럽 및 아시아 국가들로 여행지를 확장, 고객의 아름다운 기억들을 전시해 보여주는 디지털 전시회를 확장 운영할 계획이다.

이번 작품은 2019년 '러시아 그림노트'를 출간한 김병진 일러스트레이션 작가(31세) 작품이다. 여행을 하며 차곡차곡 쌓인 복잡하고도 다양한 상황을 얇은 펜선으로 세밀하게 표현해 내는 것이 특징이다. 김 작가는 2019년 러시아 횡단 열차를 탄 경험을 담은 책 '러시아 그림노트'를 선보였으며 지금은 서울대학교에서 일러스트레이션 표현에 관한 다양한 연구를 하고 있다.

'다시 만난 세계展' '뉴욕편' 제작에 대한 전체 영상은 신세계면세점 유튜브 공식채널과 인스타그램에서 만날 수 있다. 4월2일부터 10일까지 신세계면세점 공식 인스타그램에서 '다시 만난 세계展' 2탄인 '파리편' 사연을 응모 받는다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr