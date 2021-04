환경부 "서울·부산 일반대상 전기차 보조금 잔여 대수 70%"

[아시아경제 이동우 기자] 환경부는 현재 서울과 부산에 배정된 일반 대상 전기차 구매 보조금이 각 70%가량 남아있다고 1일 밝혔다.

환경부에 따르면 이날 기준 일반(법인·기관·우선순위 제외) 대상 전기차 보조금 잔여대수(공고대수에서 접수대수를 제외한 수치)는 서울 1804대(71%), 부산 476대(70%)다.

현재 저공해차 통합 누리집에 안내된 전기차 민간 공고 대수는 서울은 전체 물량의 50%, 부산은 전체 물량의 70% 수준이다.

이는 지자체가 올해 전기차 보조금에 배정하겠다고 밝힌 예산 중 미리 확보한 부분만을 공고한 것으로 사실상 공고되지 않은 물량도 남아있는 것이다.

지자체는 올해 안에 순차적으로 추가 물량을 공고할 예정이다.

대구나 인천, 광주, 대전 등 다른 지자체의 경우도 공고된 잔여 대수가 대부분 90% 이상으로 여유로운 편이다.

다만 보조금 조기 소진에 대한 우려가 계속 제기되는 만큼 환경부는 상반기 집행 추이를 지켜보면서 필요 시 하반기에 추가 물량을 확보할 수 있도록 노력하겠다는 입장이다.

올해 정부와 지자체가 보조금을 지급하기로 한 승용차 물량은 약 7만대다.

아이오닉 5가 지난달 사전계약으로만 일주일 동안 3만5000대가 넘게 계약돼 보조금 조기 소진에 대한 우려가 나왔다. 아이오닉 5에 대한 보조금은 이달초 산정이 끝난 후 접수가 시작된다.

환경부는 이에 현재 법인·기관에 배정된 물량은 3분기부터 우선순위에 배정된 물량은 4분기부터 일반과 구분 없이 사용할 수 없도록 지침을 세웠다고 설명했다.

