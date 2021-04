원전 건설 최고 가치는? 한수원, 울산 ‘신고리 건설현장’서 안전경영 헌장 선포

정재훈 사장 “안전보다 최고 가치는 없다” … 원전건설 참여사 임직원도 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 원전 건설, 최우선 가치는?

한국수력원자력(사장 정재훈)이 1일 울주군 신고리5,6호기 건설현장에서 건설현장 중대재해 근절을 위한 `건설원전 안전경영 헌장 선포식'을 했다.

`건설원전 안전경영 헌장'은 원전건설현장을 안전 최우선 안심일터로 만들기 위한 프로젝트이다.

한수원은 안전 최우선 가치 실현을 통한 종합에너지 기업으로의 재도약 의지를 담았다.

선포식에는 한수원과 원전건설 참여사의 경영진과 직원이 참여해 현장 안전에 모두가 책임을 지고, 안심하고 일할 수 있는 일터를 만들기 위해 함께 협력하겠다고 다짐했다.

정재훈 한수원 사장은 “한수원은 근로자의 안전을 최우선으로 안전관리시스템을 지속적으로 개선하는 등 중대재해 없는 사업장을 만들기 위해 노력하고 있다”며, “이번 선포식을 통해 안전관리체계를 더욱 강화하고, 안전문화를 참여사로 확대해 모두가 안심하는 건설현장을 함께 만들어 나가길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr