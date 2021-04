[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 1일 담양군 금성면 외추리 고비산 자락에 활짝 핀 산벚꽃이 만개해 장관을 연출하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr