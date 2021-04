[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 올해 ‘김대건 신부 탄생 200주년’을 기념해 제조한 기념메달 1세트를 천주교 대전교구청에 기증했다고 1일 밝혔다. 천주교 대전교구청 유흥식 라자로 주교는 이달 바티칸 교황청에서 프란치스코 교황을 알현할 때 기증받은 메달을 전달할 예정이다. 조폐공사 반장식 사장(오른쪽)이 천주교 대전교구청 유흥식 자자로 주교(왼쪽)에게 기념메달을 기증하고 있다. 한국조폐공사 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr