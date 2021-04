한수원 창립 20년…'친환경 종합에너지기업' 도약

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수력원자력이 창립 20년을 맞아 친환경 종합에너지기업으로 도약한다는 미래상을 내놨다.

한수원은 1일 경주 본사에서 정재훈 사장을 비롯한 직원 등 약 100명이 참석한 가운데 창립기념식을 진행했다.

사내방송을 통해 생중계 형식으로 열린 이번 행사에서는 정부와 학계, 산업계 등 각계의 축하 메시지와 최재붕 성균관대 교수의 '포노 사피엔스 시대, 한수원이 나아갈 길'을 주제로 한 강의가 영상으로 진행됐다. 기존 핵심사업인 원전 경쟁력의 토대 위에 신재생, 해외사업, 수소 등 다양한 클린에너지원을 갖춘 친환경 종합에너지기업으로 도약한다는 비전 선포식도 열렸다.

이어 정 사장과 직원들은 '국민의 삶을 편안하게 하는 에너지를 안전하게 만들겠다'는 의지를 담아 본사 앞마당에 이팝나무를 심었다.

정 사장은 "한수원은 지난 20년 동안 힘든 일을 극복해오면서 저력을 얻었다"며 "천년의 세월에도 흔들리지 않는 기업, 기본과 원칙을 중시하며 신뢰받는 기업을 만들어가자"고 당부했다.

지난 2001년 4월2일 한국전력공사로부터 분사한 한수원은 당시 원자력 16기와 수력 21기, 설비용량 1만4000메가와트(㎿)로 시작해 현재 원자력 24기와 수력 21기, 양수 16기, 설비용량 2만9천㎿를 보유한 회사로 성장했다.

