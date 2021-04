[아시아경제 이선애 기자] 현대사료 현대사료 016790 | 코스닥 증권정보 현재가 16,050 전일대비 100 등락률 +0.63% 거래량 99,214 전일가 15,950 2021.04.01 15:02 장중(20분지연) 관련기사 현대사료, 사료 테마 상승세에 7.61% ↑현대사료, 65억 규모 채무보증 결정현대사료, 110억원 규모 채무보증 결정 close 는 문철명 대표이사 체제에서 김종웅 대표이사 체제로 변경했다고 1일 공시했다. 기존 대표이사 임기 만료에 따른 대표이사 변경이다.

