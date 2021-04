속보[아시아경제 서소정 기자] 중앙방역대책본부(방대본)가 1일 0시 기준 국내에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 후 이상반응으로 신고된 신규 사례가 123건이라고 밝혔다.

이 가운데 사망 신고가 2건 늘어 누적 28명으로 집계됐다. 접종과 사망 간의 인과성은 아직 확인되지 않았다.

사망자 2명 모두 요양병원 입원환자이거나 요양병원 입소자인 80∼90대 여성으로 기저질환이 있었다.

80대 사망자는 지난달 29일 접종하고서 29시간 뒤, 90대 사망자는 지난달 30일 접종하고서 27시간 뒤 사망했다.

