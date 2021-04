장성군, 청사 정문 ‘골든게이트’ 랜드마크로 변신

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군 청사 정문이 ‘옐로우시티 장성’의 아름다움을 드러내는 랜드마크로 새롭게 태어났다.

1일 군에 따르면 청사 정문은 미디어 파사드 공법을 도입한 ‘도심 속의 공공예술작품’으로, 기능성과 안전성도 확보했다.

미디어 파사드는 정보 전달의 매개체인 ‘미디어(media)’와 외벽을 뜻하는 ‘파사드(facade)’가 결합된 용어이며 LED 판넬을 벽에 부착해 영상을 송출하는 방식에서 한 걸음 더 나아가, 벽면 자체에서 영상을 투사한다.

건축물 자체가 하나의 화면으로 기능한 셈이다. ‘미디어 아트’ 작품 같은 도시경관 개선 효과도 얻을 수 있다.

지난 1992년에 지어진 기존 군 청사 정문은 이미 노후화는 물론 진·출입로가 비좁아 소방차, 버스 등 대형차량 이동 시 안전사고의 발생 가능성도 높았으며 청사를 왕래하는 지역 주민들의 불편도 적지 않았다.

새롭게 조성된 청사 정문은 길이 29m, 높이 7.7m, 최대 너비 5.4m로, 황룡강에 숨어 사는 황룡 ‘가온’의 전설에서 착안, 황룡의 두상을 곡선 형태로 표현했으며 색감과 디자인 적용 시에는 주변 생활환경과 잘 어우러질 수 있도록 세심하게 고려했다.

미디어 파사드 공법이 적용된 전면부에서는 장성의 사계절과 관광명소, 황룡강 노란꽃잔치 등을 담은 영상이 송출되며 날씨, 미세먼지 등 다양한 생활정보도 제공된다.

조형물 내부에는 청사 관리실을 배치해 공간을 활용했으며 조형물의 이름은 옐로우시티 장성의 새로운 황금시대를 시작한다는 의미로 ‘골든게이트’라 명명했다.

유두석 군수는 “골든게이트를 통해 장성의 발전상과 아름다움을 널리 알릴 계획이다”며 “방문객의 눈길을 사로잡고, 군민의 자긍심을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr