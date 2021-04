하이트진로, 청정 지구를 위한 ‘청정 사이클 캠페인’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 하이트진로는 자원순환에 대한 이해를 돕고 재활용의 생활화를 독려하는 ‘청정사이클’ 캠페인을 본격화하기 위해 BGF리테일과 협력해 캠페인 홍보에 나선다고 1일 밝혔다.

양사는 지난 3월31일 하이트진로 마케팅실 오성택 상무와 진영호 BGF리테일 상품개발 본부장 상무가 참여한 가운데 ‘청정사이클 캠페인’진행을 위해 ‘자원순환문화 활성화를 위한 상호협력 업무협약’비대면 협약식을 진행했다.

하이트진로는 출시 2주년을 맞은 청정라거 테라의 태생적 차별점인 ‘청정’ 콘셉트를 강조하고 브랜드 본질의 가치에 중점을 둔 소비자 경험을 제공하기 위해 ‘청정사이클’ 캠페인을 기획했다. 이를 위해 리사이클링 업체 테라사이클과 업무협약을 체결, 친환경 자원순환 캠페인 프로그램을 완성하고 다양한 채널과의 협업을 통해 캠페인을 활성화할 계획이다.

이번 BGF리테일과의 업무협약은 전국 1만5000개의 CU편의점을 찾는 홈술·혼술족의 캠페인 참여는 물론 일반 소비자들 대상의 자원순환 활동에 대한 홍보 효과도 클 것으로 기대하고 있다.

하이트진로와 BGF리테일은 온·오프라인 플랫폼을 구축해 CU매장 내 홍보물을 비치하고 캠페인 활동을 시작한다. 캠페인에 참여할 '비 그린 프렌드'를 선발하고 병, 페트, 캔 등 제품 용기와 일회용품의 분리 배출과 수거 미션을 부여한다. 친환경 솔루션 기업인 BGF에코바이오와 함께 개발한 재활용품 리사이클 굿즈로 제작, 배포하는 과정을 통해 자원순환의 의미를 되새길 예정이다.

오성택 하이트진로 마케팅실 상무는 “가장 먼저 BGF리테일과 캠페인을 함께 하게 돼 기쁘게 생각하며 테라 브랜드력과 전국 1만5000개 CU편의점 홍보가 캠페인 성공에 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다”며 “출시 3년차에 접어든 만큼 청정라거 테라의 본질인 ‘청정’의 가치를 되새기고 소비자들에 더욱 의미있는 경험을 제공할 수 있도록 다양한 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr