홈앤쇼핑, 마스크 75만장 기부…3억원 상당

[아시아경제 이준형 기자] 홈앤쇼핑은 '아름다운가게'에 3억원 규모의 마스크 75만장을 기부한다고 1일 밝혔다. 홈앤쇼핑이 기부한 마스크는 아름다운가게 전국 매장에서 판매된다. 판매 수익금은 코로나19 방역 사각지대 등에 놓인 소외계층과 공익단체 지원에 사용된다. 수익금 일부는 친환경 나눔 사업 기금으로 조성돼 지역사회에도 환원된다.

홈앤쇼핑 관계자는 "판매수익금으로 아름다운가게와 함께 소외계층에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 한편 홈앤쇼핑은 지역사회와 소외계층의 코로나19 극복을 위한 사회공헌활동을 지속하고 있다. 홈앤쇼핑은 지난해 대한적십자사에 코로나19 극복 성금 3억원을 기탁했고 서울 강서구 공진초등학교에 책상 가림막 설치를 지원했다. 저소득 중증장애인 대상으로 '스마트홈 클리닝' 서비스를 지원하고 취약계층 아동들에게 생필품 꾸러미를 전달하기도 했다.

