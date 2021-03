NH농협카드, 어선원 대상 정책보험료 카드 납부서비스 실시

수협중앙회와 협력,어선원·어선 재해보상보험료 납부 시스템 구축

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 어촌지역 주민들의 보험료 납부를 지원하기 위해 수협중앙회와 협력해 '어선원 및 어선 재해보상보험료' 카드납부서비스를 실시한다고 1일 밝혔다. ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천의 일환이다.

어선원 및 어선 재해보상보험은 수협중앙회가 해양수산부로부터 업무를 위탁받아 운영 중인 정책보험으로 어업과 관련된 각종 재해 피해를 보장한다.

그동안 보험료를 현금으로 납부하거나 수협계좌를 보유한 고객만 자동이체를 이용할 수 있었으나, 지난해 어선원재해보험법 시행령이 개정되면서 카드로 납부할 수 있게 됐다. 이에 농협카드는 수협비씨카드에 이어 두 번째로 해당 서비스를 개시했다. 어선원재해보험법 시행령에 근거해 정책보험 납부대행수수료(신용카드 0.8%, 체크카드 0.5%)를 납부자가 부담하는 구조다.

농협카드 관계자는 "어업인들을 보호하기 위한 안전망인 만큼 정책보험료를 보다 편리하게 납부할 수 있는 서비스를 제공해 지역사회에 공헌하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr