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최종수정 2021.03.31 21:25 기사입력 2021.03.31 21:25

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[아시아경제 장세희 기자]


◆서기관 승진

▶혁신정책담당관실 박경훈 ▶예산기준과 이기훈 ▶총사업비관리과 김일 ▶환경에너지세제과 김성수 ▶종합정책과 박필성 ▶정책기획과 김경록 ▶정책조정총괄과 허수진 ▶지역경제정책과 이병억 ▶국유재산정책과 신동선 ▶재무경영과 유영섭 ▶경제협력기획과 최병석 ▶복권총괄과 이병두 ▶재정정보공개과 조외영 ▶기획재정부 박은미


세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr
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