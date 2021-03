농협, 축산분야 '스마트팜 토탈솔루션' 시범사업…"2025년 1만호 보급"

"데이터 기반 디지털 축산업 확산 본격 추진"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농협경제지주는 스마트팜 구축 사업을 본격화하기 위해 축산 분야에서 '정보통신기술(ICT) 기반 스마트팜 토탈 솔루션 구축' 시범사업을 할 축산업협동조합을 뽑았다고 31일 밝혔다. 한우분야에 강원도 평창영월축협을, 낙농분야에 충남 당진낙농축협을 각각 선정했다.

농협은 축산농가 맞춤 스마트팜 토탈 솔루션을 개발해 2025년까지 1만호에 보급하는 것을 목표로 잡았다. 미래 축산사업을 선도하기 위해 ICT 및 빅데이터 기반 스마트팜 솔루션 개발, 축산농가가 쉽게 활용할 수 있도록 확대하는 계획을 세웠다. 올해는 스마트팜 토탈 솔루션 구축 및 시범사업을, 내년엔 솔루션 연계사업 및 보급 확대를, 2023년에는 스마트팜 토탈 솔루션 품질관리 및 기능 확대를 단계적으로 추진해 나갈 계획이다. 축산 스마트팜 토탈 솔루션의 완벽하게 구현하는 게 목표다.

김태환 농협 축산경제대표이사는 "이번에 시범사업 대상이 된 축협은 국내 축산업의 미래를 위한 초석이 될 중요한 역할을 담당하게 될 것"이라며 "농협경제지주는 이를 성공적으로 추진하기 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

