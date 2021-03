[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 화장품 시세이도 매장에서 봄을 맞아 자외선으로부터 피부를 보호해 주는 다양한 자외선 차단 제품을 판매하고 있다. 제품은 액상·스틱·크림·쿠션 등의 타입으로 나눠져 있으며 물·땀·열기·초미세먼지에도 강력하게 햇빛을 막아준다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr