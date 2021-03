[아시아경제 황준호 기자] 31일 오후 12시05분 현재 코스피는 하락 전환한 3068.45에 거래되고 있다. 전일 종가 대비 0.07% 내려간 수준이다.

이 시각 현재 개인은 2961억원, 외국인은 1057억원 순매수 중이다. 반면 기관은 4042억원 순매도 의향을 보이고 있다.

