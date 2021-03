[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 일교차 큰 날씨가 이어진 지난달 31일 웅장한 산세로 잘 알려진 남도 명산 주작산이 흐드러진 진달래로 물들어 화사한 봄 분위기를 물씬 풍기고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr