백악관 "한미일 안보실장 2일 美메릴랜드서 회담"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 백악관은 내달 2일(현지시간) 미국 메릴랜드에서 한미일 안보실장 회담을 갖는다고 밝혔다.

백악관 국가안보회의(NSC)는 30일 성명을 내고 "제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 내달 2일 기타무라 시게루 일본 국가안보국장과 서훈 청와대 국가안보실장을 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 아나폴리스에 있는 미 해군사관학교에서 만날 것"이라고 밝혔다.

백악관은 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관과 한일 방문에 이은 이번 3국 회의에서 한반도의 평화와 안정 유지를 포함해 코로나19 대응과 기후변화 대처 이슈, 외교정책 우선순위에 대해 협의할 기회가 될 것이라고 설명했다.

이번 만남은 자유롭고 개방적인 인도태평양에서 우리의 공동 번영을 증진하고 주요 이슈에 대한 우리의 협력을 심화·확대하는 데 우리가 두고 있는 중요성을 보여준다고 백악관은 설명했다.

이번 협의에서는 미국의 대북접근과 관련한 구체적 설명과 함께 최종 조율이 이뤄질 것으로 관측된다. 3자 협의 후 조 바이든 행정부가 대북정책의 기본 골조를 밝힐 것이라는 전망이 나온다.

이번 협의에서는 중국 견제를 위한 동맹 간 협력 방안도 논의될 것으로 예상된다. 일본의 독도 영유권 주장 강화 등에 따른 한일 갈등 상황에서 바이든 행정부가 중시하는 한미일 협력을 위한 방안 모색이 이뤄질 가능성도 있다.

