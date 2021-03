KT스카이라이프, 정기주총서 김철수 대표 재선임

상암동 사옥에서 주주총회와 이사회 개최 … 김철수 대표이사 재선임

2020년 재무제표 승인의 건 의결 … 주당 350원 현금배당 확정

[아시아경제 구은모 기자] KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 8,660 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 40,423 전일가 8,630 2021.03.31 12:24 장중(20분지연) 관련기사 KT스카이라이프, 'sky앨범·TJ노래방' 등 TV앱 론칭KT스카이라이프 알뜰폰, 전국 다이소 매장 판매 개시KT스카이라이프, 작년 영업익 671억…전년비 3.2%↑(종합) close 는 31일 제20기 정기 주주총회와 이사회를 열고 대표이사 사장으로 현 김철수 사장을 재선임했다.

상암동 본사 사옥에서 개최된 주주총회에서는 기존 이사진 임기 만료에 따라 김철수 대표이사를 포함한 총 6명의 이사를 선임했다.

사내이사는 김철수 사장과 함께 홍기섭 부사장을 재선임했고, 김택환 경기대 교수를 사외이사로 재선임했다. 감사위원이 되는 사외이사는 한상익 가천대학교 교수를 선임했고, 기타비상무이사로는 김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부장과 김영우 KT 그룹경영실장이 선임됐다.

신규 선임된 사외이사인 김태용 법무법인 화현 대표변호사와 국은주 KBS 전략기획실장, 권행민 전 대림대 사무처장 등 3명의 임기는 내년 주주총회까지다.

KT스카이라이프는 이번 주주총회와 이사회를 통해 이사 총 9인 중 사외이사를 과반수인 5인으로 구성했고, 이사회 산하에 사회공헌위원회도 신설했다. KT스카이라이프는 향후 이사회 운영의 독립성과 자율성을 보장하고 사회공헌사업의 실효성을 극대화해 위성방송의 공공성을 강화해 나간다는 방침이다.

김철수 대표는 주주총회 자리에서 “지난해에는 위성방송 단일 사업자에서 명실상부한 TPS사업자로 거듭났고, 올해는 우선 HCN 인수를 성공적으로 마무리 할 예정”이며 “TPS 시장을 집중 공략해 고객의 마음속에 제4의 방송 서비스 플랫폼으로 자리잡겠다”고 말했다.

이날 주총에서는 이사 선임 안건 외에 '2020년 재무제표 승인의 건'을 의결하고, 보통주 1주당 350원의 현금배당을 확정했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr