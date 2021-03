삼성전자, 내달 1일 '비스포크 인덕션' 신제품 출시

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 7,524,731 전일가 82,200 2021.03.31 11:36 장중(20분지연) 관련기사 어닝서프라이즈!! “삼성-LG” 관련 황금 수혜 株!! 외신 보도 초읽기'코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 다음달 1일 '삼성 비스포크 인덕션' 신제품을 출시한다고 31일 밝혔다.

삼성 비스포크 인덕션은 화이트 세라믹 글라스 상판에 소비자 취향이나 주방 인테리어에 따라 조작부의 색상을 선택할 수 있는 '듀얼 글라스 디자인'이 적용된 제품이다. 조작부 색상은 기존의 핑크, 그레이, 화이트에 썬 옐로우, 그리너리가 추가돼 총 5가지 색상 중 선택 가능하다.

또 좌측 화구에는 4개의 코일이 배치돼 고른 열 전달이 가능한 '콰트로 플렉스존'을 적용했다. 맥스 부스트 기능을 사용하면 단일 화구에서 최대 3300W의 강력한 화력을 낼 수 있다. 삼성전자는 "별도의 전기 공사가 필요 없는 코드식 인덕션 제품 가운데 국내 최고 수준의 화력"이라고 설명했다.

각 화구의 화력은 슬라이드 방식으로 조절할 수 있으며 한글과 숫자로 정보를 표시하는 '대화형 알림창'을 통해 작동 상태를 확인할 수 있다.

이 외에 상판은 프리미엄 소재로 유명한 '쇼트 세란' 글라스를 적용했고 충격으로 측면이 깨지는 것을 방지하기 위해 4면 테두리에 메탈 프레임을 사용했다. 상판과 메탈 프레임은 3년, IH코일은 10년 무상수리 서비스를 제공한다.

삼성 비스포크 인덕션은 주방 환경에 맞게 설치 가능하도록 빌트인 타입과 프리스탠딩(높이 8㎝, 15㎝ 케이스) 타입으로 출시되며, 가격은 출고가 기준 159만~179만원이다.

