농협카드, 2020년 'NH농협카드대상' 시상식 개최

[아시아경제 성기호 기자]NH농협카드는 서울 중구 소재 NH농협은행 본사에서 2020년 ‘NH농협카드대상’ 시상식을 개최했다고 31일 밝혔다.

NH농협카드대상은 카드사업 성장에 기여한 직원들의 공로를 치하하고 자긍심을 높이기 위해 마련됐으며, 1996년부터 실시한 ‘카드세일즈왕’ 제도를 2013년에 ‘NH농협카드대상’으로 확대 개편해 매년 개최하고 있다.

전일 진행된 시상식에는 개인 부문 170명, 사무소 부문 57개소가 수상자로 선정됐지만, 코로나19로 인한 방역지침과 사회적 분위기에 발맞춰 19명(개인 9명 사무소장 10명)만 참석했다.

개인 부문 대상은 원주농협 치악산지점 송영아 주임과 NH농협은행 동광양지점 김형천 과장이 수상했고, 사무소 부문 대상은 영등포농협과 NH농협은행 강남역금융센터가 수상했다. 특히, 영등포농협은 2017년부터 2020년까지 연속으로 대상을 수상하는 쾌거를 이뤘고, 최우수상을 받은 남서울농협은 농협 최초로 10년 연속 우수사무소로 선정돼 명예의 전당에 올랐다.

신인식 NH농협카드 사장은 "코로나19로 인한 어려운 상황 속에서도 최선을 다해 카드사업을 추진해 준 수상자 분들 덕분에 힘든 시기를 헤쳐 나갈 원동력을 얻었다"며 "올해도 고객 중심 경영을 기반으로 지속적인 성장을 달성할 수 있도록 힘써주시길 바란다"고 전했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr