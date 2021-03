오리온, 꼬북칩 모델로 브레이브걸스 유정 발탁

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 ‘꼬북칩’의 모델로 걸그룹 브레이브걸스의 멤버 유정을 선정했다고 31일 밝혔다.

이번 모델 발탁은 브레이브걸스 팬들의 성원이 큰 힘이 됐다. 유정은 만화 속 캐릭터 '꼬북이'를 닮은 모습으로 팬들로부터 '꼬북좌'라는 애칭을 얻었다. 이에 오리온 공식 사회관계망서비스(SNS), 고객센터 등에서 유정을 꼬북칩 모델로 기용해달라는 요청이 이어졌다.

오리온은 이 같은 팬과 소비자들의 성원과 유정의 밝고 경쾌한 이미지가 꼬북칩과 잘 어울린다고 판단해 모델 발탁을 결정했다고 설명했다.

오리온은 이번 모델 계약을 통해 포장지 상에 유정의 얼굴을 담은 한정판 제품을 5월부터 생산한다. 유정의 특별한 모습을 담은 포토 카드 5종 중 2종이 동봉된 꼬북칩 묶음 패키지도 온라인 한정으로 판매할 계획이다. 이와 함께 꼬북칩을 홍보하는 다양한 활동도 펼칠 예정이다.

꼬북칩은 홑겹의 과자 2~3개를 한번에 먹는 듯한 풍부한 식감과 겹겹마다 양념이 배어들어 풍미가 진한 것이 특징이다. ‘꼬북칩 콘스프맛’, ‘꼬북칩 달콩인절미맛’, ‘꼬북칩 초코츄러스맛’ 3종이 있다.

오리온 관계자는 “브레이브걸스 유정 특유의 발랄하고 밝은 에너지와 소비자들의 적극적인 요청에 힘입어 꼬북칩 모델로 발탁하게 됐다”며 “소통을 중시하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 함께 더욱 사랑 받는 꼬북칩을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

