이마트, 'SGG랜더스' 야구단 창단 기념 상반기 최대규모 할인행사

이마트가 신세계그룹의 프로야구단 'SSG랜더스' 창단을 기념해 다음달 1~4일 나흘간 올 상반기 최대 규모의 할인 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

4월3일 SSG랜더스의 개막전을 전후해 '랜더스 데이'라고 이름 붙인 이번 행사에선 1+1 상품만 80여종에 달하며, 총 500여종이 넘는 품목을 할인 판매한다

우선 내달 2~4일 '이마트 엄선한우' 1+등급과 1등급 전 품목을 행사 카드로 구매하면 40% 할인해 준다. 많은 소비자가 혜택을 누리도록 100t 물량을 준비했다는 게 이마트 측 설명이다.

2~3일에는 러시아산 활대게를 8t 한정으로 25% 할인된 초특가에 선보이며, 미국산 LA식 냉동 꽃갈비, 칠레산 씨 없는 혼합포도 등도 특가 판매한다. 가격이 크게 오른 30구 계란 1판 역시 기존 가격에서 30% 가량 할인된 4886원에 내놓는다.

하나 사면 하나 더 주는 '1+1', 전품목 50% 할인도 풍성하다. 냉동 핫도그 전품목과 피코크 만두 전품목, 고추장·된장·쌈장 전품목, 시리얼 전품목 등을 1+1으로 판매한다. 하기스 기저귀 전품목, 테크·리큐·다우니 세탁세제 전품목, 순샘·자연퐁·메소드·프릴 주방세제 전품목, 가그린 구강청결제 전품목 등 일상생활에 필요한 25종의 생활용품도 해당된다.

2~4일 이마트 매장에서 삼성, LG전자 대형가전 전품목을 300만원·500만원·700만원 이상 구매하면 신세계 상품권을 10만원·15만원·20만원씩 증정한다. 삼성카드나 국민카드로 구매할 경우 상품권 10만원·20만원·30만원을 중복 제공한다.

또 행사 기간 4일간 이마트 매장에서 10만원 이상을 구매하면 5000원 할인 쿠폰을 증정하며, 20만원 이상 구매 시엔 1만원 할인쿠폰을 증정한다.

온라인 쇼핑몰인 SSG닷컴과 편의점 이마트24도 단독 프로모션으로 랜더스데이 행사에 동참한다.

SSG닷컴은 행사 기간 이마트 전단 행사를 운영하는 한편 새벽배송을 처음 이용하는 고객이 2만원 이상 구매하면 밀키트 2종과 베이커리 1종, 계란 등 4가지 상품 중 하나를 100원에 제공한다. SSG랜더스의 승리를 기원하는 응원 메시지를 남기면 559명을 추첨해 SSG머니 1만원을 지급하는 이벤트도 있다.

이마트24는 내달 1~7일 음료와 아이스크림, 과자 등 인기 상품 32종을 1+1 또는 2+1 행사하고, 행사 카드로 결제 시 추가 30% 할인 혜택을 준다.

이마트 최훈학 마케팅 담당은 "SSG랜더스의 창단·개막을 기념해 고객들에게 큰 혜택을 드리고자 대규모 행사를 기획했다"며 "고객들은 50% 할인, '1+1' 행사 뿐 아니라 다양한 특가 행사를 통해 일상생활에 꼭 필요한 생필품을 저렴한 가격에 구매할 수 있을 것"이라고 소개했다.

