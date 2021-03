박영선, 오세훈 내곡동땅 “MB패밀리·MB황태자 땅 인접” 직격

[아시아경제 구채은 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 “현직 시장으로서 그린벨트가 풀린다는 것을 몰랐다는 건 거짓말”이라면서 오세훈 국민의힘 후보의 내곡동 땅 의혹을 집중 공격했다.

박 후보는 이날 후보자토론회 주도권 토론회에서 오세훈 후보의 땅 소유지 위치가 그려진 사진을 보여주며 “이명박 전 대통령(MB), 이상득 전 의원, MB 조카 땅도 있다”면서 MB패밀리와 MB황태자가 붙어있는 곳이라고 했다.

박 후보는 이날 JTBC보도를 언급하며 “전결권에 대해 서울시장이 모를 수 없다. 서울 시 공무원들이 어제에 이어서 오늘도 증언을 한 것”이라고 했다.

그는 “이 사건의 본질은 거짓말을 했느냐 안했느냐”라며 “공직자 이해충돌과 관련이 있다”고 했다. 야당의 반대로 이해충돌방지법이 통과되지 않고 있는 것은 오 후보의 내곡동 땅 의혹과 관련해 찜찜한 부분이 있기 때문이라고 했다.

박 후보는 “이제 와서 하나씩 둘씩 베일이 벗겨지고 있다. 곰탕처럼 우려먹는 것이라고 하는데 새로운 사실들이 하나둘씩 나오고 있다”고 직격했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr