크리스탈지노믹스는 식품의약품안전처에 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 치료제에 대한 임상 3상 계획(IND) 승인을 신청했다고 30일 공시했다.

해당 임상은 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 현재 1차 표준치료요법인 폴피리 요법(FOLFIRINOX) 또는 아이발티노스타트(Ivaltinostat)과 젬시타빔(Gemcitabine), 엘로티닙(Erlotinib) 3제 병용 요법을 투여해 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 시험이다.

