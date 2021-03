[종합]민주당, '오세훈 내곡동 특혜' 의혹에 "거짓말이 거짓말을 낳아" 맹공

박영선, TV 토론서 '오세훈 내곡동 특혜' 의혹 두고 공세

[아시아경제 한승곤 기자] 더불어민주당은 30일 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 처가의 내곡동 땅과 관련한 집중적으로 언급하며 맹공을 퍼부었다.

특히 민주당은 내곡동 땅 측량에 입회한 사실이 없다며 관련 의혹을 전면 부인한 오 후보가 1차 TV 토론에서 "기억 앞에선 참 겸손해야 한다. 전혀 기억이 안 난다"며 발언한 것을 집중적으로 비판했다.

김태년 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "땅의 존재와 위치를 모른다고 했던 오 후보가 내곡동 땅 측량 현장에 있었다는 복수의 증언이 나오고 있다"며 "거짓말이 거짓말을 낳아 이제는 수습이 불가능한 지경"이라고 강하게 비난했다.

김 대표대행은 "거짓말로 국민을 속이고 대통령이 된 이명박이 국가에 끼친 해악을 우리는 너무 잘 알고 있다. 한 번이면 족하다"라며 "오 후보는 본인 말에 책임지고 약속대로 사퇴하라"며 서울시장 후보직 사퇴를 촉구했다.

홍익표 정책위의장은 "과거 미국 클린턴 대통령의 '부적절한 관계가 없었다'는 말이 연상된다. '기억 앞에 겸손하겠다'는 오 후보의 말을 뒤집으면 진실 앞에 겸손하지 않은 것"이라며 "말도 안 되는 발언으로 진실을 비틀지 말라"고 비판했다.

오 후보가 '네거티브' 막말을 한다는 지적도 나왔다. 박성준 선대위 대변인은 "오 후보가 '기억 앞에 겸손'해야 한다는 황당한 답변을 했다"며 "내곡동 땅 측량에 입회했다는 증언자가 3명이나 나왔는데, 그분들을 '수사기관에서 마주칠 것'이라고 막말한다"고 지적했다.

박영선 후보 캠프의 강선우 대변인은 논평을 통해 "오 후보가 어제 토론회에서 내곡동 땅을 몰랐냐는 질문에 '땅의 존재 자체가 마음속에 없었다'고 답했다"며 "처음에는 땅의 위치도, 존재도 몰랐다고 하지 않았나"라고 반문했다.

앞서 전날(29일) 박영선 민주당 서울시장 후보는 MBC 100분 토론에서 진행된 '4·7 보궐선거 서울시장 후보자 토론회'에서 내곡동 특혜 의혹'을 정조준했다.

박 후보는 "내곡동 36억5000만원 보상을 받으셨는가"라고 묻자 오세훈 후보는 "네. 그렇다. 제 아내의 지분은 8분의 1"이라고 답했다. 이에 박 후보가 "측량 현장에 갔는가"라고 묻자 오세훈 후보는 "안 갔다"고 말했다.

다시 박 후보가 거듭 "분명히 안 갔는가"라고 되묻자 오 후보는 "기억 앞에선 참 겸손해야 한다. 전혀 기억이 안 난다"고 말했다. 이에 박 후보가 "증인이 3명"이라고 말하자, 오 후보는 "삼인성호(三人成虎)라고 3명이 말하면 호랑이가 생겨난다고 했다"고 받아쳤다.

이후 오 후보는 '내곡 토지 관련 민주당의 3대 거짓말'이라는 제목으로 준비해둔 패널을 꺼내 들었다. 오 후보는 패널을 통해 △보상받으려고 땅을 샀나 △서울시장 시절 관여했나 △당시 시가보다 더 받았나 등 3가지가 초점이라며 "민주당이 이것을 입증하지 못했다"고 자신의 내곡동 토지 관련 의혹을 정면으로 부인했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr