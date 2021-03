김성민 한국마트협회장 등 상공인들과 소비자 단체 회원들이 30일 서울 여의도 국회 앞에서 열린 주류·생필품 가격인상 규탄 기자회견에서 가격인상에 항의하는 퍼포먼스를 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.