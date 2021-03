번개장터, 골프·패션 비즈니스 부문 강화

중고 골프용품 플랫폼 '에스브릿지'·중고 의류 샵 '마켓인유' 인수

[아시아경제 김철현 기자] 번개장터(대표 이재후)는 최근 중고 골프용품 플랫폼 '에스브릿지'와 중고 의류 셀렉트 샵 '마켓인유'의 인수를 완료했다고 30일 밝혔다.

번개장터는 골프용품 수요의 지속적인 증가에 대응하고 중고 골프 거래의 리더십을 확고히 하고자 중고 골프용품 거래 플랫폼을 인수하게 됐다고 설명했다. 에스브릿지는 누적 상품 수 180만 개, 보유 상품 수 7만 개로 중고 골프용품 단일 품목으로는 가장 방대한 상품 데이터베이스를 보유한 업체다. 현재 쿠팡, 네이버를 포함한 10개 업체에 상품을 공급하고 있으며 올해 50곳까지 제휴처를 확대할 예정이다.

'마켓인유'는 중고 의류를 선별 매입해 판매하는 기업으로 주로 해외 유명 브랜드를 취급하고 있다. 최근 정리 및 비움에 대한 니즈가 늘어나면서 번개장터는 마켓인유 인수를 통해 의류 자원의 건강한 선순환 문화를 만들어갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

패션 및 골프용품 카테고리는 번개장터에서도 높은 거래량과 괄목할만한 성장세를 보이는 카테고리로, 번개장터는 이번 인수로 번개장터 플랫폼에서 오프라인까지 확대해 비즈니스 역량을 강화할 계획이다. 특히 번개장터의 기술력과 해당 카테고리의 전문 역량을 통합해 시너지를 거둘 수 있을 것으로 보고 있다.

패션은 번개장터에서 지난해 거래액 기준 약 40%를 차지했으며, 골프 관련 용품은 거래액이 빠르게 성장하며 수요가 급증하고 있는 품목이다. 일례로 올해 1월 골프채, 골프화 등 골프용품 거래 건 수는 전년 동기 대비 80%, 골프 의류는 53% 증가했다.

이재후 번개장터 대표는 "골프 및 패션 부문의 중고 거래가 빠르게 활성화되고 있는 가운데, 이용자가 번개장터 내에서 다양하고 편리한 방식으로 자신의 취향을 거래할 수 있도록 골프와 패션 영역에서 오랜 기간 차별화된 리더십을 구축해온 기업에 투자했다"며 "앞으로도 사용자의 변화하는 수요를 면밀하게 살피며 번개장터의 서비스 기획 경험 및 개발 역량과 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 기회를 지속적으로 모색할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr