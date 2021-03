[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 30일 김여정 북한 노동당 부부장의 담화에 대해 유감을 표하며 "언행에 있어 최소한의 예법은 지켜져야 한다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 "일부 표현 등이 대화와 협력 상대방에 대한 최소한의 존중이나 기본적인 예의를 벗어났다고 판단되는 부분이 있어 유감을 표명했다"며 이같이 말했다.

단 담화에 유감을 표명했을 뿐 남북 대화 흐름을 만들기 위한 노력은 유지할 것이라고 덧붙였다.

통일부 당국자는 "담화 횟수나 수위 등은 참고하고 고려하지만 정세 판단에는 충분치 않다"며 "정세를 차분하고 면밀하게 지켜보겠다"고 말했다.

