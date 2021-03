[아시아경제 이관주 기자] 최영애 국가인권위원회 위원장은 29일(현지시간) 유엔 뉴욕 본부에서 개최되는 제11차 유엔개방형고령화실무그룹 회의에 비대면으로 참여했다고 인권위가 밝혔다.

최 위원장은 회의에서 "기존 국제인권 매커니즘은 사회·경제적으로 노인의 존엄성과 인권을 보호하는 데 충분한 방법을 제시하지 못하고 있으며, 코로나19로 인하여 노인이 겪는 어려움이 더욱 심화됐다"고 지적했다.

최 위원장은 각국 정부 대표의 적극적인 관심을 요청하는 한편, 노인인권 보호를 위한 정부 간 합의를 도출해 노인에 대한 실질적인 보호 체계를 수립할 것을 촉구했다.

