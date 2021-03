이낙연 "김상조 논란…면목 없어"

[아시아경제 유현석 기자] 이낙연 더불어민주당 공동 상임선대위원장은 29일 김상조 전 청와대 정책실장 경질에 대해 "잘했다고 생각한다"고 말했다.

이 위원장은 이날 JTBC '뉴스룸'에 출연했다. 김 전 실장의 '임대차법 시행 직전 전셋값 인상'에 대해 "참 면목 없는 일이다. 이래서 국민들이 화를 내실만 하는구나 생각한다. 저도 부끄럽다"며 이같이 밝혔다.

그는 변창흠 국토교통부 장관의 사표 수리도 앞당겨지는 것 아니냐는 질문에 대해서는 "이미 본인이 사의 표명을 했고 대통령께서도 반려한 건 아니니 시간 문제"라며 "며칠 차이 아니겠는가"라고 답했다.

이 위원장은 이날 서울 은평구 연신내역 집중유세에서도 "시민 여러분, 요새 부동산 때문에 속 많이 상하시죠. 화도 나고"라며 "왜 이걸 제대로 못했는가 한(恨)이 남는다"고 말했다.

이와 함께 한국토지주택공사(LH) 직원들의 투기 실태와 관련해선 "생선가게를 잘할 줄 알고 맡겼더니 고양이가 그 속에 있어서 나쁜 일을 했다"며 "막지 못한 것, 좀 더 일찍 찾아내 그 일을 끊어내지 못한 것 죄송하다"고 언급했다.

그는 공직자 투기 근절을 약속하며 "여러분이 많이 속상하신 것을 알지만, 그럴수록 더 냉정하게 판단해 박영선 후보를 시장으로 써달라"고 호소했다.

