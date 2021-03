'역대급 사전예약' 아이오닉5, 부품 수급 문제로 4월 생산량 축소

구동모터 생산설비 문제로 4월 생산량 1만대서 2600대로 축소

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 첫 전용 전기차 아이오닉 5의 다음달 생산량을 축소키로 한 것으로 전해졌다.

29일 업계에 따르면 현대모비스는 아이오닉 5에 들어가는 구동모터 생산설비의 문제로 해당 부품을 계획대로 공급하지 못하게 됐다. 이에 따라 현대차는 다음달 아이오닉 5의 생산계획을 1만대에서 2600대로 축소키로 했다.

현대모비스 관계자는 "양산 초반 일부 설비에서 안정화 문제가 발생했다"면서 "조속한 설비안정화로 부품공급에 차질이 없도록 할 것"이라고 전했다.

현대차는 노동조합과의 맨아워(생산에 투입되는 인원수) 합의를 매듭 지은 후 본격적인 아이오닉 5 양산에 돌입한 바 있다. 사전예약 첫 날 계약대수가 역대 최다인 3만6700대를 기록하는 등 인기를 끌고 있는 까닭이다.

하지만 이처럼 설비문제로 생산계획이 줄어들면서 양산 및 고객인도 일정엔 차질이 빚어질 가능성이 커졌다. 특히 최근엔 전 세계적인 차량용 반도체 수급난으로 인해 현대차 역시 골머리를 앓고 있는 상황이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr